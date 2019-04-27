محكمة بيروفية تدرس إمكانية وضع الرئيس السابق كوتشينسكي قيد الإقامة الجبرية

قبلت النيابة العامة في بيرو طلب الرئيس السابق المريض بيدرو بابلو كوتشينسكي، لقضاء فترة 36 شهرًا من الحبس الاحتياطي رهن الإقامة الجبرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية "أندينا" اليوم أمس.

وتدرس محكمة بيروفية الآن ما إذا كانت ستقبل العرض، الذي قدمه محامو كوتشينسكي.

ويخضع كوتشينسكي، 80 عامًا، حاليا للعلاج في أحد مستشفيات ليما، الذي حذر من أنه يعاني من مشاكل في القلب قد تؤدي إلى الوفاة المفاجئة.

وصدر أمر بتوقيع عقوبة على كوتشينسكي، الذي كان رئيسًا للبلاد من عام 2016 إلى عام 2018، في وقت سابق من هذا الشهر لمدة 36 شهرًا فيما يتعلق باتهامات فساد مرتبطة بفضيحة شركة التشييد البرازيلية العملاقة "اوديبريشت".

واعترفت "اوديبريشت" بدفع ما يقرب من 800 مليون دولار في شكل رشاوى في 12 دولة.