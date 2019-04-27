الكويت تجهز 18 مركزا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية، فهد الشعلة، عن تجهيز 18 مركزا رمضانيا بمحافظات الكويت الست، إضافة إلى المسجد الكبير الذي وضعت له خطة متكاملة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الشعلة في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن "الأوقاف" ممثلة بقطاع المساجد، أعدت 1187 نشاطا مختلفا ومتنوعا، ما بين المحاضرات والدورات العلمية والمجالس الفقهية والمسابقات الرمضانية والخواطر والدروس الإيمانية، إضافة إلى استضافة 90 قارئا وإقامة 35 معتكفا موزعة على المحافظات الست.

وذكر أن المراكز الرمضانية موزعة بواقع ثلاثة مراكز في كل من محافظتي العاصمة والأحمدي، في حين تم تجهيز أربعة مراكز في كل من محافظتي الجهراء وحولي فيما تم تجهيز مركزين في كل من محافظتي مبارك الكبير والفروانية لاستيعاب المصلين وتهيئة الأجواء الروحانية لهم.

وأضاف أن قطاع المساجد حريص على تطوير تطبيق مساجد الكويت الإلكتروني للأجهزة الذكية وتمكينه من تغيير الأوقات بين الآذان والإقامة وذلك حسب ظروف كل مسجد، بالإضافة إلى ظهور المعلومات الخاصة بشهر رمضان وتحديد مساجد المراكز والمعتكفات الرمضانية على الخريطة لكي يتمكن المصلون من معرفة المعلومات بكل سهولة ويسر.

وأكد الشعلة أن جميع إدارات المساجد في المحافظات وإدارة المسجد الكبير استعدت لاستقبال هذا الشهر الكريم، لافتا إلى أنه من مظاهر الاستعدادات التنسيق مع القراء الأفاضل أصحاب الأصوات المتميزة التي تحظى بقبول عند جمهور المصلين.