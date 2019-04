أعلن الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عن اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، والمقرر إجراؤها في عام 2020.

وقال بايدن في تغريدة له عبر موقع «تويتر»: «إن قيم هذه الأمة، ومركزنا في العالم، وديمقراطيتنا، وكل ما جعل من أمريكا ما هي عليه؛ كل هذه الأشياء في خطر، ولهذا السبب أعلن ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية».

وترصد «الشروق» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، الذي يعتبر صاحب الحظ الأوفر في أن يكون مرشح الحزب الديمقراطي على هذا المنصب.

-النشأة والعائلة:

ولد جو بايدن في 20 نوفمبر عام 1942 بمدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا، لأسرة تعود جذورها إلى الطبقة العاملة، ثم انتقل مع عائلته إلى ولاية ديلاوير في سن العاشرة.

درس الحقوق وقبل أن يتخرج في عام 1968 تزوج من نيليا هانتر، وأنجبا 3 أبناء، وتعرضت أسرته لحادث سيارة عام 1972، توفيت على إثرها زوجته وابنته، ثم تزوج مرة أخرى من جيل جاكوبس، وأنجب منها ابنة أخرى.

وفي عام 2015 تأثر كثيرًا بعد وفاة ابنه جوزيف بمرض سرطان الدماغ، وهو ما منعه من دخول سباق الرئاسة الأمريكي عام 2016.

-الحياة السياسية:

بعد تخرجه عمل كمستشار حكومي، ثم فاز بمقعد السيناتور عن ولاية ديلاوير، وهو لم يتجاوز الـ 29 عامًا، ليصبح خامس أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

لم يكن إعلان بادين الترشح للرئاسة الأول في مسيرته، فقد أعلن عن عزمه الدخول إلى البيت الأبيض عام 1987، لكن الحملة توقفت بعد أن واجهت اتهامات بسرقة الملكة الفكرية، وفقًا لـ«سي إن إن».

وبعد نحو 20 عامًا من هذه الخطوة، كرر بايدن الأمر وأعلن عن عزمه الترشح للرئاسة، لكن الأمر انتهى بدخوله في انتخابات عام 2008 كنائب للرئيس الأمريكي في حملة باراك أوباما.

-صراع مبكر مع ترامب:

هاجم بايدن مبكرًا للغاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إنه «إذا تمكن ترامب من الفوز بمدة رئاسية أخرى، فسيغير بشكل جذري من وجه هذه الأمة، ولا يمكنني الوقوف ومشاهدة هذا يحدث».

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3

ورد الرئيس الأمريكي على إعلان بايدن الترشح للرئاسة عبر تغريدة قال فيها: «مرحبًا بك في السباق جو النائم، أتمنى أن تكون ذكيًا بما يكفي- وهو أمر نشك فيه- كي تتمكن من الفوز في الحملة التمهيدية».

كما أشار ترامب البالغ من العمر 72 عامًا إلى أنه يعتبر نفسه شابًا مقارنة بجو بايدن البالغ 79 عامًا، قائلًا: «أشعر بأنني شاب جدًا، ونابض بالحياة، أما بالنسبة لجو، فلا أعرف».

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!