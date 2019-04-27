الجيش الليبي: الإرهابيون يستخدمون أسلوب «الأرض المحروقة» وحرب العصابات لمواجهة انتصاراتنا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش لديها كل الطرق لمواجهة الجماعات الإرهابية وحلفائها في العاصمة طرابلس لتحريرها، وقال: إن "الجماعات الإرهابية تستخدم أسلوب الأرض المحروقة وحرب العصابات لمواجهة انتصارات الجيش الوطني".

وأضاف المسماري - في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، بشأن مجريات الأوضاع العسكرية في عملية (طوفان الكرامة) الهادفة لتحرير العاصمة طرابلس - أن الجيش الوطني الليبي لديه كل الخطط التكتيكية للتعامل مع أسلوب الجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أن قوات الجيش تتقدم في المحورين الشرقي والأوسط، وتصدت لكل الهجمات المضادة التي تشنها الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن القوات الجوية والبرية التابعة للجيش استهدفت تجمعات الجماعات الإرهابية التي تتحصن بالعاصمة، على خطوط المواجهة كافة، مؤكدا أن النصر قريب.

وأوضح أن الجماعات الإرهابية شنت - على مدار اليوم - 6 ضربات جوية استهدفت المدنيين بحجة مواجهة الجيش، كاشفا أن السفينة الموجودة في ميناء مصراتة مملوكة لشركة تتبع الحرس الثوري الإيراني، مطالبا المجتمع الدولي بالكشف عن حمولتها مصادرتها.

واتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، قناة (الجزيرة) القطرية ببث معلومات غير صحيحة عن المعارك الدائرة ضد الإرهاب في ليبيا.