الحزب الديمقراطي الحر بألمانيا يعول على الابتكارات التكنولوجية في حماية المناخ

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يعول الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا على الابتكارات التكنولوجية على وجه الخصوص في حماية المناخ.

وجاء في مقترح للحزب بمناسبة مؤتمره العام السبعين، والذي تم إقراره في برلين، اليوم السبت، عقب إدخال بعض التعديلات عليه، أنه "فقط عبر الربط الذكي بين البيئة والاقتصاد سيجد هذا التحول دعما مستداما بين المواطنين وسيتحقق".

وأكد الحزب أن الهدف هو الفصل بين النمو الاقتصادي والانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشار الحزب إلى أن التكنولوجيات الجديدة ستقدم أيضا فرصا للمواطنين في الدول الصاعدة والنامية للربط بين حماية المناخ والنمو الاقتصادي.

ويراهن الحزب في حماية المناخ "على تجارة الانبعاثات كأداة محورية"، حيث أوضح في مقترحه أنه سيُجرى على المستوى السياسي تحديد كم الانبعاثات المسموح بها في الدولة، كما سيُجرى تقليصها سنويا على نحو تلقائي.

وأكد الحزب أن تجارة الانبعاثات هي الأداة الأكثر كفاءة على المستوى الاقتصادي للحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي المقابل، أوضح الحزب أن تجارة الانبعاثات لا ينبغي أن تتحول إلى مصدر جديد لإيرادات الدولة، مؤكدا ضرورة أن تتدفق أموال هذه التجارة في الإجراءات الداعمة لحماية المناخ، مثل البحث العلمي.

كما طالب الحزب بتعويض المواطنين والشركات عن ارتفاع التكاليف الناجم عن استهلاك الطاقة النظيفة. وكتب في مقترحه: "فقط تجارة الانبعاثات هي التي تربط الحماية الفعالة للمناخ بالكفاءة الاقتصادية".

ويواصل الحزب اليوم فعاليات مؤتمره العام في العاصمة برلين بمناقشة سياسة المرأة إلى جانب قضايا متعلقة بإصلاح الضرائب الأساسية ومكافحة معاداة السامية وأزمة ارتفاع أسعار الإيجارات.

وتم إعادة انتخاب رئيس الحزب كريستيان ليندنر أمس الجمعة بنسبة 64ر86% من أصوات مندوبي الحزب.

وسيستمر المؤتمر العام حتى غد الأحد.