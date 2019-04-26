كوريا الجنوبية تسعى لتنويع واردات النفط لتقليل آثار العقوبات الأمريكية على إيران

أكدت كوريا الجنوبية، الجمعة، سعيها لتنويع مصادر واردات النفط، ودعم مصادرها في خطوة لتقليل آثار العقوبات الأمريكية على إيران .



وقال النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي لي هو سونج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن بلاده تسعى لتنويع مصادر واردات النفط وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستلغي إعفاءاتها من العقوبات لـ8 دول أخرى لاستيراد النفط الإيراني في 2 مايو.



وأضاف سونج أن الحكومة ستراقب عن كثب ارتفاع أسعار النفط الخام وستتخذ الإجراءات اللازمة.



وفرضت واشنطن في العام الماضي، أشد العقوبات على إيران على الإطلاق بعد خروجها من اتفاقية نووية مع إيران في عام 2015.



وشكل النفط الإيراني نسبة 13.2 % من إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط في عام 2017 ، لكنه انخفض إلى نسبة 5.2% في العام الماضي.