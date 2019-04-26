أطلقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آى.إيه"، أمس الخميس، حساباً على تطبيق إنستجرام للتواصل الاجتماعي، حاز حتى الآن على نحو تسعة آلاف متابع.

ولم تنشر "سي.آى.إيه" على حسابها الجديد سوى صورة واحدة حتى الآن، تظهر مكتباً وكرسياً، وبعض الكتب. ومن بين الأغراض التي يمكن ملاحظتها في الصورة، شعر مستعار وعملة أجنبية ودفتر ملاحظات. وعلى الجدار المحاذي للمكتب، لوجة كتب عليها: "أريد أن أسافر حول العالم"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي إنشاء هذا الحساب في إطار جهود تبذلها الوكالة لتجنيد عناصر جدد ومحللين أكثر شباباً. ويشكل إنستجرام وسيلة لتحقيق هذا الهدف، إذ إن أن معظم مستخدميه المثابرين هم ما دون الثلاثين عاماً.

وقال "سي.آى.إيه" في بيان: "نريد إيقاظ فضول مستخدمي إنستجرام بشأن طرق المهمة العالمية للسي آي إيه التي ترسلنا حيث لا يقدر غيرنا على الذهاب، وتمكننا أن نقوم بما لا يقدر عليه الآخرون".

وأضاف البيان أنه "عبر هذا الحساب، سنعطي رؤية عن حياة الوكالة، لكن لا نستطيع أن نعد أننا سننشر صور سيلفي من أماكن سرية".

من جانبه، قال المتحدث باسم "إنستجرام" المملوكة لشركة "فيسبوك" إن: "المخابرات الأمريكية، مثلها مثل العديد من الشركاء، ونحن نقدم لهم الخدمات وأفضل الممارسات والتوجيه".

وأطلقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عام 2014 حساباً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بفكاهة. وكتبت: "لا يمكننا أن ننفي أو نؤكد أن هذه تغريدتنا الأولى"، كما أن لدى الوكالة حسابا على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".