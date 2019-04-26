أطباء بلا حدود تحث على إخلاء فوري للاجئين والمهاجرين من ليبيا

ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الجمعة، أنه يتعين إخلاء اللاجئين والمهاجرين من العاصمة الليبية، طرابلس وحولها، بعد إصابة العديد منهم في إطلاق نار بمركز احتجاز هذا الأسبوع.

وأضافت المنظمة أن الإصابات وقعت يوم الثلاثاء الماضي في مركز احتجاز قصر بن غشير جنوب طرابلس، حيث كان يُحتجز 700 شخص.

ودفع الحادث هيئات الإغاثة للإسراع بنقل بعض من هؤلاء في المركز، القريب من منطقة الصراع بين قوى متنافسة تسعى للسيطرة على طرابلس.

ونقلت المنظمة 30 شخصا، من بينهم 12 طفلا إلى مركز احتجاز الزاوية.

وقالت كارلين كليجر، رئيسة قسم الطوارئ في المنظمة "تدعو المنظمة اليوم مرة أخرى إلى إجلائهم بشكل عاجل وفوري من البلاد".

وأضافت المنظمة أن بعض الأشخاص في المركز أبلغوا بأنه يتم مهاجمتهم "بشكل وحشي وبدون تمييز باستخدام أسلحة نارية".

كانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه تم إطلاق أعيرة نارية في الهواء، بينما كان أشخاص يحتجون على ظروف الاحتجاز، مما أسفر عن إصابة 12 لاجئا بسبب هجمات جسدية عليهم.

ويشهد محيط العاصمة الليبية منذ الرابع من الشهر الجاري صراعا مسلحا بين مايسمي بالجيش الوطني الليبي في حملته لدخول العاصمة وبين قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا.