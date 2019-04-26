سريلانكا: مقتل زعيم الجماعة المسلحة متهمة بتنفيذ هجمات الفصح

أعلن مسئولون سريلانكيون اليوم الجمعة، مقتل المشتبه في كونه زعيم "جماعة التوحيد الوطنية" المسلحة، التي اتهمتها السلطات السريلانكية بالتورط في تنفيذ هجمات أحد عيد الفصح الدامية، خلال التفجير الذي استهدف فندق "شانغريلا" - واحد من بين 6 فنادق وكنائس تم استهدفها خلال الهجمات.

وقالت الشرطة - عبر حساب رسمي لها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية-، إن زعيم الجماعة المسلحة محمد زهران المعروف بخطاباته شديدة التطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي قُتل خلال أحد التفجيرات الانتحارية التسعة، مضيفة أنها ألقت القبض على الرجل الثاني للجماعة.

وشهدت العاصمة السريلانكية كولومبو اليوم تواجدا أمنيا مكثفا في الوقت الذي تحذر فيه السلطات من احتمالية شن هجوم آخر وتسعى لملاحقة مشتبه بهم قد يكون بوسعهم الحصول على مواد متفجرة.

وكانت وزارة الصحة السريلانكية قد أعلنت - في بيان - خفض أعداد القتلى جراء التفجيرات الإرهابية إلى نحو 253 بدلا من 359 قتيلا.