تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال مارس

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن الإنتاج الصناعي الياباني تراجع في شهر مارس بمعدل 9ر0% مقارنة بالشهر السابق في أول تراجع خلال شهرين، بينما ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 5ر2%.
وجاء الانخفاض في الإنتاج الصناعي أكثر حدة من متوسط توقعات بانخفاض قدره 1ر0% من قبل محللين شملهم استطلاع أجرته صحيفة "نيكي بزنس ديلي" اليابانية اليومية.
وخفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها الأساسي ، مشيرة إلى أن "الإنتاج الصناعي في إيقاع ضعيف في الآونة الأخيرة".
وقالت الوزارة إن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم استقر عند 9ر101 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015 .
وأظهر استطلاع أجرته الوزارة أن الشركات المصنعة تتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي 7ر2% في أبريل، وأن يقفز 6ر3% في مايو.
وتراجع مؤشر الشحنات الصناعية 6ر0% إلى 6ر101 نقطة في مارس مقارنة بالشهر السابق له، وارتفعت المخزونات الصناعية 6ر1% إلى 0ر104 نقطة، وفقا لما ذكرته الوزارة.
وزاد معدل البطالة في اليابان إلى 5ر2% في مارس مقابل 3ر2% في الشهر السابق عليه في أول زيادة في شهرين، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وقالت الوزارة إن عدد العاملين في مارس ارتفع بنسبة 0ر1% على أساس سنوي ليصل إلى 87ر66 مليون شخص.