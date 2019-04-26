الجمعية الوطنية في فنزويلا تحمل نظام مادورو مسؤولية سلامة مشرع معارض معتقل

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أفادت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا اليوم الجمعة، بأن عضو البرلمان المعارض جيلبر كارو تعرض لاعتقال "تعسفي" صباح اليوم.

وقالت الجمعية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن نحمل نظام المغتصب [مادورو] مسؤولية حياة وسلامة البرلماني (الجسدية)".

وتم بالفعل سجن كارو لأكثر من عام بتهمة الخيانة، بيد أنه أطلق سراحه في يونيو 2018 مع عشرات النشطاء الآخرين.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، عن فرض جولة جديدة من العقوبات على فنزويلا، لتشمل وزير الخارجية وقاضية بشأن الأزمة في البلاد.

وطالت العقوبات وزير الخارجية خورخي أريزا إلى جانب القاضية كارول بليكيس باديلا دي أريتوريتا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين "إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قيام نظام مادورو غير الشرعي بحرمان الشعب الفنزويلي من ثرواته وتجريده من إنسانيته وحقه في الديمقراطية".

ويمثل الإعلان عن فرض عقوبات جديدة أحدث محاولة لزيادة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي.

ويواجه مادورو اتهامات بشن حملة عنيفة ضد المعارضة، حيث تواجه البلاد أزمة إنسانية وانهيارا اقتصاديا.

وكثفت واشنطن من الإجراءات ضد قطاعي النفط والغاز المملوكين للدولة في فنزويلا، خلال العام الجاري، في محاولة لمنع تدفق رؤوس الأموال إلى الحكومة.

وفرضت واشنطن عقوبات على البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين رفيعي المستوى.