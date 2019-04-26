«فتح»: القول بوجود شريك عربي في «صفقة القرن» مجرد وهم وأكاذيب

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن كل المحاولات من قبل الإدارة الأمريكية والإسرائيلية للقول إن هناك شريكا عربيا في "صفقة القرن" هو مجرد وهم وأكاذيب ومحاولات لإحباط الشعب الفلسطيني وقيادته.

وأكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي - في بيان اليوم-، أن أمريكا وإسرائيل لم ولن تجدا عربيا واحدا يوافق على بيع القدس.

وقال القواسمي إن القدس جوهر الصراع، وهي غير معروضة للبيع أو المساومة، وهي مفتاح السلام لمن يريد السلام، ولا إمكانية مطلقا لحل دون أن تكون عاصمة دولة فلسطين كما أقرها القانون الدولي.

وعبر عن ثقة "فتح" التامة بإسقاط "صفقة العار" (صفقة القرن) وكافة المشاريع المشبوهة، مستهجنا خروج ما وصفها بـ"أصوات شاذة" تطالب بالالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية تحت شعار التصدي للصفقة.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي أن التصدي لهذه الصفقة يكون بإنهاء الانقسام وتقوية منظمة التحرير الفلسطينية وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.