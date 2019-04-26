ماي وفارداكار يتفقان على إجراء مباحثات بشأن تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية

أعلنت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا ، ونظيرها الأيرلندى ليو فارداكار اليوم الجمعة، عن اتفاقهما على بدء "عملية جديدة من المباحثات السياسية" بهدف كسر جمود أزمة تقاسم السلطة فى أيرلندا الشمالية، القائم منذ عامين.

وقالت ماي وفارداكار في بيان مشترك لهما اليوم، إن المباحثات سوف تضم كافة الأحزاب السياسية الرئيسية فى أيرلندا الشمالية، فضلا عن الحكومتين.

وأضافت ماى ونظيرها الأيرلندى أهما سوف يسعيان من أجل"إعادة التعاون الكامل وعلى نحو سريع بين المؤسسات الديمقراطية". التى تمخضت عن اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998، أو ما يطلق إتفاق بلفاست.

وأوضحا:" إننا سوف نراجع ما تحقق من تقدم في نهاية شهر مايو".