الحكومة الأسترالية توافق على مشروع تطوير منجم يورانيوم مثير للجدل

وافقت الحكومة الأسترالية على مشروع تطوير منجم لليورانيوم مثير للجدل، وذلك قبل يوم واحد من الدعوة إلى الانتخابات، وأحاطت القرار بجدار من السرية لمدة أسبوعين حتى قبيل العيد الوطني بيوم واحد.

ويعارض السكان الأصليون وهم الملاك التقليديون، وأنصار البيئة ومناهضو الأنشطة النووية مشروع منجم "ييليري" لليوارنيوم، الذي يقع على بعد 500 كيلو متر شمال كالجورلي، غربي أستراليا.

ومنحت وزيرة البيئة الأسترالية ميليسا برايس، المحامية السابقة في مجال صناعات التعدين، تصريح العمل في تطوير المشروع الكبير قبل يوم تحول الحكومة إلى نظام القائم بأعمال، وهي فترة لا يمكن خلالها اتخاذ مثل هذا القرار، وإلى ما بعد الانتخابات المقررة في 18 مايو المقبل.

وجرى الإعلان عن هذا الأمر فقط عندما نشرت الوزارة وثيقة الموافقة على المشروع على موقعها الإلكتروني أمس الأول الأربعاء، عندما كانت أنظار الأمة متجهة لاحتفالات "يوم أنزاك"، وفق ما أوردته إذاعة "أيه بي سي" الوطنية اليوم الجمعة.

ويعود المنجم لشركة "كاميكو" الكندية، أكبر منتج لليورانيم في العالم، وهو يغطي مساحة 9 كيلومترات طولا و5ر1 كيلو متر عرضا.

ولجأ السكان الأصليون إلى المحكمة على أساس أن المشروع من شأنه أن يدمر الأرض ومخزون المياه الجوفية.