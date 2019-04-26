إعادة افتتاح متحف يحيي ذكرى احتجاجات ساحة تيانانمين في هونج كونج

أعيد افتتاح المتحف الوحيد في الصين الذي يحيي ذكرى مظاهرات ساحة تيانانمين لعام 1989 في هونج كونج اليوم الجمعة، قبل الذكرى السنوية الثلاثين لتلك المظاهرات في يونيو.

وأُجبر المتحف على إغلاق أبوابه في هونج كونج عام 2016 بسبب خلاف مع مالك الأرض حين ذاك. واستقبل المتحف 24 ألف زائر في العامين السابقين للإغلاق.

وأعيد افتتاح المتحف في منطقة مونج كوك في المدينة بعد تعرضه للتخريب في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويعرض المتحف متعلقات ووثائق من ذلك العصر وكذلك مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وشهادات ناجين. كما يضم ناديا للكتب ومتجر هدايا ، حيث يمكن للزائرين شراء مؤلفات عن حركة الاحتجاج، والتي لا تتوفر في أي مكان آخر في الصين.

وقال تشو فينجسو، أحد قادة حركة الاحتجاج الطلابية سابقا في ساحة تيانانمين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنه المكان الوحيد في العالم حيث يمكننا فيه رؤية بعض العناصر التاريخية التي تم جمعها في مكان واحد".

وتخضع المعلومات المتعلقة باحتجاج ساحة تيانانمين للرقابة الشديدة في البر الرئيسي للصين، لكن هونج كونج منطقة تتمتع بالحكم الذاتي وتتمتع بحقوق وحريات خاصة حتى عام 2047. ومع ذلك ، يقول العديد من الناشطين إن الحكم الذاتي يتعرض لهجوم من بكين.