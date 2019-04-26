المسماري لصحيفة إيطالية: نعتقد أن روما لها دور في تدريب الميليشيات في ليبيا

دعا المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إيطاليا إلى سحب المستشفى العسكري التابعة لها من مدينة مصراته الليبية في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الجيش الليبي لديه "دليل على أن هذا المبنى ليس له أى دور انساني ولكنه يمثل مساعدة لميليشيات مصراتة التى تقاتل الجيش الليبي".

وأضاف المسماري، في مقابلة من بنغازي عبر الفيديو لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم الجمعة: "المستشفى الإيطالي كان هدفها مساعدة الجرحى في الاشتباكات الدائرة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت الليبية عام 2016.. لكن تلك المعارك انتهت منذ فترة طويلة"، متسائلا: "لماذا لايزال هناك 400 جندي إيطالي؟ من تلك القاعدة تغادر الطائرات التي تقصف قواتنا وتسبب الضحايا حتى بين المدنيين".

وتابع المسماري: "نعتقد أن الإيطاليين لهم دور في تدريب الميليشيات. إنه ليس بالأمر الجيد.. عليهم المغادرة".