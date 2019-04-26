مفوضة شئون المنافسة الأوروبية تشيد بالقيادة السياسية لميركل

أعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر، عن إعجابها بأسلوب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في القيادة.

وقالت السياسية الدنماركية في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "إنها (ميركل) على الأرجح أكبر شخصية قيادية سياسية عاصرتها".

وذكرت فيستاجر أنه لا يمكنها الادعاء أنها تعرف ميركل جيدا، لأنها لم تلتق بها شخصيا سوى مرة واحدة، وقالت: "لكن أنا معجبة بما أنجزته".

وأضافت المفوضة الليبرالية أنها قد تلتقي ميركل كثيرا في المستقبل إذا نجحت، مثلما تأمل مجموعتها الحزبية الأوروبية، في أن تصبح الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية عقب انتخابات البرلمان الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن المرشح الأبرز لخلافة رئيس المفوضية الحالي جان-كلود يونكر في منصبه هو السياسي الألماني المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مانفريد فيبر، الذي يقود كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي (حزب الشعب الأوروبي) في انتخابات البرلمان المقررة في نهاية الشهر المقبل.

وحققت فيستجارد بسياستها الحازمة سمعة ملفتة للانتباه في بروكسل، حيث دخلت في خلافات مع العديد من الشركات الكبيرة لحظر ممارسات تجارية غير قانونية. ولم تفرض فيستجارد غرامات بالمليارات على شركات كبرى مثل "جوجل" و"أبل" و"فيسبوك" و"أمازون" فحسب، بل كانت مسؤولة أيضا عن تحقيقات وقرارات ضد شركات كبرى في صناعة السيارات بألمانيا مثل "بي إم دابليو" و"دايملر" و"فولكسفاجن".

وحظرت فيستجارد في فبراير الماضي صفقة إدماج قطاع السكك الحديدية بين شركتي "سمينس" الألمانية و"ألستوم" الفرنسية، ما أثار استياء بالغا داخل الحكومة الألمانية.