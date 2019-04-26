دور العرض بالإمارات وتونس والجزائر والبحرين تستقبل «ليل خارجى»

يبدأ هذا الأسبوع العرض التجارى لفيلم «ليل خارجى» فى أربع دول عربية هى الإمارات العربية المتحدة وتونس والجزائر ومملكة البحرين وعمان.

الفيلم فاز أخيرا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فى مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية كما فاز أحد أبطاله شريف الدسوقى بجائزتين آخرهما جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية وجائزة أفضل ممثل فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ٤٠.حيث مثل مصر فى المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام ٢٠١٨، وشارك فى مهرجانى مراكش، وستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمى الأول فى مهرجان تورونتو الذى حاز إعجاب النقاد وبيعت كل تذاكل حفلاته.

الفيلم بطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف قاسم ومشاركة عدد من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل على قاسم وأحمد مجدى وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد، وتأليف شريف الألفى وإخراج أحمد عبدالله السيد، وإنتاج شركة حصالة ووزعته بمصر أفلام مصر العالمية وبالعالم العربى جولف فيلم واومينا برودكشن.

وتدور أحداثه حول ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة معا، يخالفون فيها شكل الحياة التى اعتادوها.. «مو» المخرج الشاب الذى يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد.. «توتو» بائعة الهوى التى تقابلهم للمرة الأولى، و«مصطفى» سائق التاكسى الذى تتحول ليلته لصراع بينه وبين «مو» يحاول كل منهما إثبات القوة والقيادة، بينما تقع «توتو» بين رحى هذا الصراع. فى تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة فى أعماقها الشعبية فى ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، و يحاول «مو» معرفة كيف يستطيع ثلاثة افراد من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسى صغيرة فى مدينة مزدحمة.