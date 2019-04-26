تونس والجزائر تدعوان إلى وقف القتال في ليبيا فورا

أصدر وزيرا خارجية تونس والجزائر اليوم الجمعة، نداء مشتركا للوقف الفوري للنزاع المسلح في ليبيا وعودة الفرقاء الليبيين إلى الحوار والمسار السياسي لحل الأزمة.

والتقى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادم ،نظيره التونسي خميس الجهيناوي خلال زيارته الى تونس اليوم، حيث بحثا الوضع المتدهور في ليبيا وانعكاساته المباشرة على أمن واستقرار المنطقة، بحسب ما أشار اليه بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وأكد النداء المشترك على أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية، وعلى أهمية عودة الأطراف الليبية إلى الحوار، والمحافظة على المسار السياسي لحل لأزمة الليبية وفقا لأحكام الاتفاق السياسي، قصد إنهاء المرحلة الانتقالية وإتمام الاستحقاقات الانتخابية برعاية الأمم المتحدة.

كما أعلن البلدان عن دعمهما لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا، تستند إلى التوافق بين كافة الأطراف.

ودعا الوزيران إلى عقد اجتماع عاجل لآلية المبادرة الثلاثية، التي تقودها مصر والجزائر وتونس، من أجل تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وتشهد مناطق على أطراف العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من الشهر الجاري صراعا مسلحا بين ما يسمي بالجيش الوطني الليبي الداعم للمشير خليفة حفتر في حملته لدخول العاصمة، وبين قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا.