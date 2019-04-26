تهكم جو بايدن، المرشح الرئاسي الديموقراطي الأمريكي المحتمل، اليوم الجمعة، على الرئيس دونالد ترامب بقوله: "إذا كان يبدو شابا وحيويا مقارنة بي، فيجب علي العودة إلى بيتي إذن".

جاء تعليق بايدن خلال مقابلة مع برنامج "ذا فيو"، ردا على وصف ترامب نفسه اليوم الجمعة، بأنه شاب يبلغ من العمر 72 عامًا ، منتقدا بايدن الذي يكبره بأربعة أعوام.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة: "أشعر أنني شاب، إنني شاب..لا يمكنني تصديق ذلك.. إنني أصغر شخص. أنا شاب نابض بالحياة."

وأضاف ترامب رداً على سؤال حول ما إذا كان بايدن طاعن في السن:" لن أقول أبداً أن أي شخص طاعن في السن.. لكنني أعلم أنهم جميعًا يجعلونني أبدو صغيرا للغاية، من حيث العمر وأعتقد كذلك من حيث الطاقة."

وكان بايدن /76 عامًا /، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، قد أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمس الخميس، منضما بذلك إلى أكثر من 20 مرشحًا ديمقراطيًا للمنصب.

وسجلت حملة بايدن لجمع التبرعات اليوم الجمعة، على مدار 24 ساعة 3ر6 مليون دولار ، وهو مبلغ يتم جمعه في يوم واحد على مستوى جميع المرشحين المحتملين.