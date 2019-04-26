الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية تبدأ فعالياتها غدا بالرياض

يشارك وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، في الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية التي تبدأ فعالياتها غدا بالرياض وتستمر لمدة يومين.

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية -في بيان اليوم الجمعة- أنه سيتم توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين التي ستوفر أطرا مناسبة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل في العديد من المجالات.

وتتضمن أعمال اللجنة المشتركة، التي يترأسها من الجانب السعودي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، اجتماعا على مستوى خبراء البلدين الذين يمثلون معظم الوزارات، بالإضافة إلى تنظيم منتدى استثماري تونسي- سعودي، سيشارك فيه رجال أعمال من تونس والمملكة العربية السعودية سيخصص لبحث فرص الاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات على غرار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والزراعة والسياحة وغيرها، فضلا عن تقديم عرض حول مجموعة من المشروعات التي تعتزم تونس تنفيذها في صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وستتطرق اللجنة المشتركة أيضا إلى مجموعة من المحاور الهامة في علاقات التعاون الثنائي، من أبرزها الاستثمار والتعاون المالي والفني، والتبادل التجاري والصناعة والطاقة والتجهيز والإسكان والنقل وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والبحث العلمي والمرأة والأسرة والصحة والثقافة والإعلام والشؤون الدينية والبيئة والعدل.