بوتين: «الحزام والطريق» تساهم فى معالجة أسباب ظهور الإرهاب والهجرة غير الشرعية

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس، ثقته فى نجاح مبادرة الحزام والطريق، معتبرا أنها تعزز مبادئ العلاقات الدولية والاقتصادية، وتساهم فى علاج أسباب ظهور العديد من المشكلات العالمية وبخاصة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.

وقال بوتين فى كلمة أمام منتدى «طريق واحد حزام واحد» المنعقد فى بكين، إن «هذه المبادرة جاءت فى الوقت المناسب، وهى فى غاية النجاح لأنها أخذت تكتسب طابعا عالميا، وتعزز مبادئ العلاقات الدولية والاقتصادية التى باتت مطلوبة اليوم»، مما جعلها تحظى بدعم وتأييد كبيرين فى العالم.

وقال الرئيس الروسى إن مبادرة (الحزام والطريق) تتماشى مع الاستراتيجيات التنموية الروسية، مشيرا إلى حرص بلاده على إقامة ظروف تتسم بالشفافية وتكون مواتية من أجل دفع التواصل الشامل فى المنطقة الأوراسية.