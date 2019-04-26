عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو للأمير البريطاني وليام أثناء تحية الناجين في مذبحة المسجدين بتحية الإسلام.

ووصل الأمير البريطانى وليام دوق كامبريدج، إلى مسجد النور مدينة كرايستشيرش بصحبة جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، وصافح إمام المسجد جمال فودة، وزار الناجين من الحادث، وتأتي الزيارة في إطار دعم المتضررين من هجوم المسجدين.

وشهدت نيوزيلندا الشهر الماضي، هجوم إرهابي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش، أثناء إقامة الصلاة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 شخصًا من بينهم 4 مصريين، وإصابة 50 آخرين.