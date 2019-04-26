وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه اليوم الجمعة، بأنه شاب يبلغ من العمر 72 عامًا ، منتقدا جو بايدن، المرشح الرئاسي الديموقراطي المحتمل الذي يكبره بأربعة أعوام.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الابيض اليوم الجمعة: "أشعر أنني شاب، إنني شاب، لا يمكنني تصديق ذلك، إنني أصغر شخص، أنا شاب نابض بالحياة."

وأضاف ترامب رداً على سؤال حول ما إذا كان بايدن طاعن في السن:" لن أقول أبداً أن أي شخص طاعن في السن.. لكنني أعلم أنهم جميعًا يجعلونني أبدو صغيرا للغاية، من حيث العمر وأعتقد كذلك من حيث الطاقة."

وكان بايدن (76 عامًا)، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، قد أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمس الخميس، منضما بذلك إلى أكثر من 20 مرشحًا ديمقراطيًا للمنصب.