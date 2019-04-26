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المجلس العسكري السوداني ينفى إطلاق سراح رموز النظام السابق

الخرطوم - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 26 أبريل 2019 - 9:08 م | آخر تحديث : الجمعة 26 أبريل 2019 - 9:08 م

أكد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، مساء اليوم الجمعة، أن رموز النظام السابق قيد الاعتقال والإقامة الجبرية.

ونفى المجلس العسكري الانتقالي ما تردد ونشر في بعض وسائل الاعلام حول إطلاق سراح بعض رموز النظام المخلوع.

وأكد المجلس على لسان الناطق الرسمي باسمه الفريق الركن شمس الدين كباشي أن رموز النظام السابق قيد الاعتقال، وأن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية.

وأكد البيان "وجود عثمان محمد يوسف كبر وحسبو محمد عبدالرحمن في السجن و الزبير أحمد الحسن في الإقامة الجبرية"وقال إن "السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية".

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير"، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

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