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الداخلية العراقية تعتقل 17 عنصرا من «داعش» في الموصل

بغداد - أش أ
نشر فى : الجمعة 26 أبريل 2019 - 8:29 م | آخر تحديث : الجمعة 26 أبريل 2019 - 8:29 م

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 17 إرهابيا من تنظيم "داعش" في مدينة الموصل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن "إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة وإصدار مذكرات قبض قضائية، تم تنفيذ عملية أمنية في عدد من القرى التابعة لناحية (بعشيقة) استمرت يومين".

وأضاف أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 17 عنصرا من عصابات "داعش" الإرهابية بعد هروبهم من مناطق سكنهم الأصلية في أماكن متفرقة من مدينة الموصل واستقرارهم في عدد من القرى التابعة لناحية "بعشيقة" خلال عمليات تحرير نينوي.

وأشار معن إلى أنه خلال تدوين اعترافاتهم قضائيا اعترفوا بأنهم شاركوا في القتال ضد القوات الأمنية خلال سيطرة العصابات على مدينة الموصل.

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