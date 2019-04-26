انتقد رئيس المحكمة الدستورية التركية السابق هاشم كيليتش، أمس الخميس، مسئولي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أنهم خذلوا المبادئ الأصلية للقانون والأخلاق، وذلك بعد أيام من انتقاد الحاد الذي وجهه، رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، لسياسات الحزب "السلطوية" على حد وصفه.

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، أن المسئول التركي السابق، قال خلال كلمة له في حفل توزيع جوائز "المساهمة في المنافسة العادلة"، "لسوء الحظ ، فإن أصدقائنا الذين حصلوا على السلطة بقولهم" القانون والأخلاق أولاً "قد خانوا كل من القانون والأخلاق".

وأشار كيليتش أن الحزب الحاكم قد غير قواعد قانون المناقصات العامة 186 مرة على الأقل ، مضيفًا أنه قد شوه القانون الإيجابي والأخلاقيات على حد سواء، بحسب الصحيفة التركية.

وبحسب الصحيفة فإنه المراقبين فسروا تصريحات كيليتش على أنها امتداد لموجة نقد برزت داخل الحزب، منذ خسارته الموجعة في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في 31 مارس الماضي.

وكان داود أوغلو، الذى كان حليفا مقربا للرئيس التركى، قد وجه انتقادا علنيا لأول مرة لحزب العدالة والتنمية، الاثنين الماضي، على حسابه بموقع "فيس بوك" وألقى باللوم فى أداء الحزب الضعيف فى الانتخابات المحلية الأخيرة، على تغيير سياسات الحزب، مطالبا بعدم التضييق على الأكاديميين والصحفيين وقادة الرأى.

وقال داود أوغلو فى بيانه الذي اشتمل على 15 صفحة، إن روح الحزب الليبرالية الإصلاحية قد استبدلت فى السنوات الأخيرة بنهج أكثر سلطوية.