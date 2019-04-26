نيابة البحرين تأمر بحبس مصري على ذمة التحقيق في «سب الشيعة»

أمرت نيابة البحرين، الجمعة، بحبس المستشار القانوني المتهم بـ"سب الشيعة"، خلال شجار في جلسة الجمعية العمومية لغرفه التجارة والصناعة، لمدة 7 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية.



وقال وكيل النائب العام البحريني، محمد جمال، في بيان، إن "أحد أعضاء غرفه تجارة وصناعة البحرين قدم بلاغا عن قيام أحد المستشارين القانونيين لإحدى الشركات، وأثناء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، بإسناد عبارات سب وقذف في حقه، زاعما حصوله على تمويل من جهات أجنبي، فضلاً عن قيامه بالتحريض على بغض طائفة من أبناء طائفة والازدراء بها بالإضافة إلى تعديه عليه بالضرب"، بحسب ما ذكره موقع «CNN بالعربية»، اليوم الجمعة.

وأضاف جمال: "على إثر ذلك تم إخطار النيابة العامة التي بادرت فوراً بالبدء في إجراءات التحقيق، وأصدرت أمرها بضبط وإحضار المتهم ومنعه من السفر، وضبط كافة التسجيلات المتداولة للواقعة، وطلب تحريات الشرطة بشأن الواقعة".

وتابع: "الجهات الأمنية تمكنت من ضبط المتهم بمطار البحرين الدولي عند محاولته مغادرة البلاد، وفور عرضه على النيابة العامة، تم الاستماع إلى أقوال المجني عليه وشهود الواقعة، كما تم استجواب المتهم ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، بارتكاب جرائم السب والقذف والاعتداء على سلامة جسم الغير والتحريض على بغض إحدى الطوائف".

وأوضح أن النيابة "أمرت بحبس المتهم لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للمحاكمة الجنائية"، مؤكدًا أن "النيابة العامة لن تتوانى، من خلال تحقيقاتها، عن اتخاذ كافة ما خولها القانون من إجراءات قانونية، قبل كل من تسول له نفسه أن يشق الصف، أو أن ينال من السلم والأمن الأهلي الذي يعيشه المجتمع البحريني، عبر المساس بأي مكون من مكونات الشعب أو غيره ممن يعيشون على أرض المملكة"، وفقًا لـ«CNN بالعربية».

وكان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد قال، أمس الخميس، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا".

من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها ، و هو دخيل ليس منا .

اللهم احفظ البحرين و أهل #البحرين — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) April 25, 2019

وفيما أفادت وزارة الداخلية البحرينية بأن المتهم يحمل "جنسية عربية"، ذكرت وسائل إعلام بحرينية أنه مصري الجنسية، وانتشرت مقاطع فيديو للشجار بين المتهم وأحد أعضاء غرفة التجارة والصناعة داخل جلسة الجمعية العمومية، على وسائل التواصل الاجتماعي، مع هاشتاج "#هوشة_الغرفة"، وسط تعليقات تدين ما حدث.