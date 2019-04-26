زعيم «الاشتراكي الديمقراطي» في فنلندا يستعد لتشكيل الحكومة الجديدة

جرى اليوم الجمعة، تكليف أنتي رينه، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في فنلندا، بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات التي شهدتها البلاد قبل نحو أسبوعين.

وكلف زعماء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان رينه بتشكيل الحكومة.

وكانت هذه الخطوة متوقعة بعد فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأعلى نسبة أصوات وأكثر عدد من المقاعد في المجلس التشريعي، حيث فاز بأربعين من إجمالي عدد المقاعد البالغ عددها 200 مقعد في الانتخابات التي جرت يوم 14 من أبريل الجاري.

ويمتلك الحزب الحق في أول محاولة لتشكيل الحكومة كونه صاحب الأغلبية البرلمانية.

وقال رينه للصحفيين في وقت لاحق إنه أعد الكثير من الأسئلة التي سيوجهها إلى الأحزاب الأخرى لتضعها في الاعتبار، مضيفا أن الأجابات على هذه الأسئلة ستساعده في قياس مواقف الأحزاب إزاء القضايا المختلفة، وبشأن الانضمام للحكومة.

وتتراوح الأسئلة من التغير المناخي والسياسة الخارجية والدفاعية إلى كيفية تعزيز سيادة القانون، وسوق العمل والمالية العامة.

وأوضح رينه أنه يتوقع الحصول على الإجابات بحلول يوم الثلاثاء المقبل، الثلاثين من الشهر الجاري، ورجح أن تكون هناك حاجة إلى إجراء مشاورات خلال الأيام المقبلة قبل فتح باب المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة في الثامن من مايو.

وقال رينه إنه سيتم نشر الإجابات على الموقع الإلكتروني للبرلمان الفنلندي لتعزيز الشفافية.

وجرى انتخاب رينه رئيسا للبرلمان في وقت سابق الأسبوع الجاري.

ويتوقع أن يستقيل الزعيم النقابي السابق الذي يبلغ من العمر 56 عاما من رئاسة البرلمان في حال صار رئيسا للوزراء.

يشار إلى أن فنلندا ستتسلم في يوليو المقبل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من رومانيا، وهو ما يجعل من الإسراع بتشكيل الحكومة أمرا ملحا.

ويقود رئيس الوزراء الفنلندي المؤقت يوها سيبيلا حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل وزارة جديدة.