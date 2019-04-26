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الأمير ويليام يعرب عن تضامنه مع الناجين من هجوم «كرايستشيرش»

ولنجتون - د ب أ
نشر فى : الجمعة 26 أبريل 2019 - 10:01 ص | آخر تحديث : الجمعة 26 أبريل 2019 - 10:01 ص

قال الأمير البريطاني ويليام، دوق كامبريدج، للمجتمع المسلم في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، الجمعة، إنه يقف معهم "تقديرا لما علمتموه للعالم خلال الأسابيع الماضية".

وتحدث الأمير ويليام لنحو 160 من الناجين في مسجد النور الذي فتح فيه مسلح النار قبل ستة أسابيع وقتل 42 من المصلين فيه.

وأضاف: "لقد أظهرتم الطريقة التي يجب أن نرد بها على الكراهية، بالحب .. وأتمنى أن تتغلب قوى الحب دائما على قوى الكراهية".

ووصل الأمير ويليام إلى نيوزيلندا يوم الخميس في زيارة تستغرق يومين لتكريم الناجين من الهجوم الإرهابي وأسر المتضررين منه.

وأسفر الهجوم على مسجدين في كرايستشيرش عن مقتل 50 شخصا.

وحضر الأمير البريطاني يوم الخميس، مراسم إحياء يوم أنزاك في أوكلاند وقام بزيارة إلى مستشفى للأطفال، قبل أن يتوجه إلى كرايستشيرش لحضور اجتماع مع مسعفين.

وصباح الجمعة زار الأمير مستشفى كرايستشيرش في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث لا يزال العديد من ضحايا إطلاق النار يعالجون هناك.


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