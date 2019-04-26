استعراض للقوة في مدينة «فاراناسي» الهندية مع سعي مودي لولاية ثانية

قام رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي باستعراض للقوة بصحبة قادة كبار في الإئتلاف الحاكم ووزراء رفيعي المستوى في حكومته خلال تقديمه أوراق ترشحه اليوم الجمعة لخوض الانتخابات العامة في الهند عن دائرة مدينة "فاراناسي".

وتجرى في الهند انتخابات عامة متعددة المراحل، ويسعى مودي للفوز بولاية ثانية. ويجرى التصويت في فاراناسي في اليوم الأخير من الانتخابات، 19 مايو المقبل، ويبدأ فرز الأصوات في جميع الجولات الانتخابية يوم 23 مايو.

ووصل حزب "مودي"،بهاراتيا جاناتا، الذي يقود "الائتلاف الوطني الديمقراطي" الحاكم، والذي يتضمن العديد من الأحزاب الإقليمية، إلى السلطة بأغلبية كاسحة في انتخابات 2014 ويأمل في إعادة نفس الأداء في الانتخابات الحالية.

وفاز مودي في انتخابات 2014 عن دائرة فاراناسي الانتخابية بفارق 580 ألف صوت ويسعى إلى تحسين الأداء مع تقديم المعارضة لمرشح قوي ضده.

وهدأت شائعات أمس الخميس حول ترشيح حزب المعارضة الرئيسي، "المؤتمر الوطني الهندي"، بريانكا غاندي، لخوض الانتخابات في نفس الدائرة، بعدما أعلن الحزب ترشيح الزعيم المحلي أجاي راي في فاراناسي.

يشار إلى أن بريانكا غاندي هي شقيقة رئيس حزب المؤتمر راهول غاندي.

ونظم حزب باهاراتيا جاناتا استعراضا كبيرا للقوة في مدينة المعبد الهندوسية التاريخية أمس الخميس، شارك فيه حوالي 750 ألفا من مؤيديه اصطفوا على جانبي الطريق للترحيب بمودي.

وزار مودي أمس معبد كال بهايراف وأقام صلاة على ضفة نهر الجانج قبيل تقديم أوراق ترشحه.