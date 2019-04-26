تركيا تنفي ما تردد عن إلغاء اتفاقية «سواكن» مع السودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفت وزارة الخارجية التركية أنباءً أوردتها بعض وسائل الإعلام حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة مع السودان بشأن "جزيرة سواكن".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، خلال تصريح صحفي، اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وقال أقصوي إن هذه الأنباء لاتعبر عن الواقع.

وأكّد المتحدث أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، تعمل على ترميم الآثار العثمانية الموجودة في الجزيرة.

كانت وسائل إعلام أوردت في وقت سابق مزاعم حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المتعلقة بـ"جزيرة سواكن" والتي وقعتها تركيا والسودان عام 2017.

وعلى هامش زيارته إلى السودان، في ديسمبر 2017، تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة بناء "سواكن".

وتقع الجزيرة على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي السودان.