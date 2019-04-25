عودة طالبي لجوء أفغان مرحلين من ألمانيا لكابول

قال مسؤولون بالمطار إن مجموعة تتألف من 30 طالب لجوء أفغاني، قامت ألمانيا بترحيلهم ، عادوا للعاصمة الأفغانية كابول. وهذه هى المجموعة الـ23 التي تقوم ألمانيا بترحليها منذ ديسمبر 2016.

وتثير عمليات ترحيل طالبي اللجوء جدلا، حيث يقول المنتقدون إن الوضع في أفغانستان مازال خطيرا بحيث يمكن إعادة طالبي اللجوء. ويشار إلى أن هجمات حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عادة ما تستهدف المدنيين.

وكان تقرير أممي تم نشره أمس الأربعاء قد أفاد بان 581 مدنيا قتلوا في الصراع بأفغانستان خلال أول ثلاثة أشهر من العام، كما أصيب 1192 آخرون.

وكان 14 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم خلال نهاية الأسبوع في هجوم استهدف وزارة الاتصالات في كابول.

وتزايدت حدة الجدل في ألمانيا حول مسألة ترحيل طالبي اللجوء في يوليو الماضي عندما أقدم شاب / 23 عاما/ على الانتحار بعد ترحيله. وكان الشاب قد عاش في ألمانيا لمدة ثمانية أعوام قبل ترحيله لكابول.