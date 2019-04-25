السعودية: 13 دولة للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب يبدأون أعمالهم بالرياض

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أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الخميس أن 13 دولة من الدول الأعضاء في التحالف قد أرسلت ممثليها الدائمين للبدء في أعمالهم بمقر مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في العاصمة السعودية الرياض.

وقال بيان رسمي ، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس إن الدول هي الأردن والإمارات والبحرين وبنجلاديش وجزر القمر وسلطنة عمان و السعودية والسودان وفلسطين ولبنان ومالي والنيجر واليمن.

وأضاف البيان أن مهمة مركز التحالف الإسلامي ترتكز على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.

ويتولى ممثلو الدول الأعضاء تنسيق جميع الجهود لإعداد وتطوير المبادرات التي يمكنهم تنفيذها لاحقاً في المجالات الأربع التي يركز عليها التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب وهي المجال الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري.