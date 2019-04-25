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وزيرة دفاع زيمبابوي: سنشارك في القمة الإفريقية الروسية

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الخميس 25 أبريل 2019 - 9:07 م | آخر تحديث : الخميس 25 أبريل 2019 - 9:07 م

أعلنت وزيرة الدفاع الزيمبابوي أوباه موشنجوري، اليوم الخميس، أن بلادها ستشارك في القمة الروسية-الإفريقية المُقرر عقدها في منتجع البحر الميت بمدينة سوشي الروسية في أكتوبر القادم.

وقالت موشنجوري - في تصريحاتها الخاصة إلى وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "سنشارك في القمة الإفريقية-الروسية، ومتحمسون للغاية".. مُضيفة أن هراري وموسكو تتمتعان بعلاقات ثنائية ودية وجادة.

وأضافت أن زيبمبابوي كانت تتطلع إلى تعزيز قوتها الجوية والبرية وتدريب جنودها، مؤكدة أن الدول الصديقة لبلادها كانت ترحب بالمساهمة في هذه المشروعات.

يذكر أن موشنجوري غادرت إلى روسيا للمشاركة في "مؤتمر موسكو للأمن الدولي".

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