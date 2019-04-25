إيطاليا: الحوار هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا

رأى وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، أن الحوار هو "الحل الوحيد" للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وأكد الوزير موافيرو "أننا منذ بداية النزاع المسلح كنا نتحرك مع الجميع، لا مع الأطراف المتقاتلة على أرض الواقع فقط، بل مع الدول الأخرى التي تشعر بالقلق إزاء الوضع في ليبيا أيضًا".

وفي هذا السياق، ذكّر موافيرو بالاجتماعات التي جرت في الأيام الأخيرة مع نظراء عرب ونظيره الفرنسي، إيف لو دريان، والتي قادت إلى "تحديد موقف مشترك بشأن الوضع في ليبيا"

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى ان"اجتماع اليوم مع سلامه يؤكد من جديد أن الحل الوحيد هو الحوار، أي حوار شامل في ارتباط وثيق مع الأمم المتحدة"، مبينا أن "الهدف من ذلك هو تجنب مزيد من التصعيد في الصراع وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار الذي لا نزال مقتنعين بأنه ممكن".

وتابع وزير الخارجية الإيطالي أن الحوار مع الجميع، إذا ما تطور ، فسوف تتبعه أعمال ترمي الى إيقاف الأعمال العدائية على الساحة.

يذكر أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اطلق في الرابع من الشهر الجاري ما وصفها بـ"عملية لتطهير طرابلس من الجماعات الإرهابية".

وردا على ذلك أعلن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، المدعومة دوليا، النفير العام للتصدي للجيش

وبحسب الأمم المتحدة، اودت المعارك إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من الف ونزوح نحو 30 الف آخرين.