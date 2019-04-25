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«إير شاتيل» للطيران تعلن زيادة صافي خسائر الربع الأول من العام

ستوكهولم - د ب أ
نشر فى : الخميس 25 أبريل 2019 - 12:33 م | آخر تحديث : الخميس 25 أبريل 2019 - 12:33 م

أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف النرويجية "إير شاتل"، اليوم الخميس، أن صافي خسائر الربع الأول من العام قد زادت، وأنها تسير قدما في اتخاذ إجراءات من أجل خفض التكاليف.

وقد بلغت الخسائر الصافية 49ر1 مليار كرون (172 مليون دولار)، بالمقارنة بالخسائر الصافية التي تم تسجيلها قبل عام، وكانت 46 مليون كرون.

وكانت الخسارة أقل مما توقعه المحللون.

من ناحية أخرى، ارتفعت الإيرادات بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي، إلى نحو من 8 مليارات كرون.

ويشار إلى أن شركة الطيران النرويجية هي واحدة من بين العديد من شركات النقل الجوي التي أوقفت بصورة مؤقتة استخدام الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 8" في آذار/مارس الماضي، بعد وقوع حادثي طيران بطائرتين من هذا الطراز.

وتدير "أير شاتيل" تدير 18 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس 8" وأكثر من 110 طائرات من طراز "بوينج 737-800".


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