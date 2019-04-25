من المقرر أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، عن أول إجراءات يعتزم اتخاذها، عقب الحوار الوطني الذي دشنه لمناقشة مطالب حركة السترات الصفراء الاحتجاجية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن خطط الرئيس تشمل خفض ضريبة الدخل بالنسبة لدافعي الضرائب محدودي الدخل وتثبيت بعض المعاشات ووقف إغلاق مدارس ومستشفيات.

وكان من المقرر أن يعلن ماكرون عن الإجراءات يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيل الإعلان بعد اندلاع حريق بكاتدرائية نوتردام في باريس.

واشتمل" الحوار الوطني الكبير" الذي امتد من كانون ثان/يناير حتى آذار/مارس ، على أكثر من 10 آلاف لقاء بالإضافة 16337 شكوى في مباني البلديات في أنحاء البلاد.

وقدم أكثر من 500 ألف شخص اقتراحات على موقع إلكتروني مخصص لتلقى المقترحات.

وكانت حركة السترات الصفراء تعارض في بادئ الأمر رفع أسعار الوقود، ولكن مطالبها توسعت لتشمل خفض الضرائب وزيادة الأجور والمزيد من الديمقراطية المباشرة، وذلك منذ إلغاء فرض الضرائب المقررة على أسعار الوقود.