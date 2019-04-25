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عرض برنامج «صباح العربية»، الذي يعرض على فضائية «العربية»، صباح الخميس، تقريرًا عن الاستعدادات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في المساجد؛ لاستقبال شهر رمضان.

وأشار التقرير إلى فرش المسجد النبوي بالمدينة المنورة بسجاد أخضر لأول مرة، بدلًا من الأحمر، الذي استمر فرشه لعقود طويلة.

وأضاف أن هذا السجاد الجديد مزود بشرائح إلكترونية يمكن قراءتها وربطها بنظام إلكتروني، يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها وطريقة استخدامها وموقعها ومواعيد تنظيفها.

كما تضمن التقرير استعدادات المملكة في المساجد، تخصيص مصليات خاصة لذوي القدرات الخاصة.



