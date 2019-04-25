الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية الخمسية أعلى من المتوسط

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باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، سندات مدتها خمس سنوات بقيمة 41 مليار دولار، حيث جاء الطلب أعلى من المتوسط، بينما باعت أمس الثلاثاء سندات مدتها عامين بقيمة 40 مليار دولار.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات الخمس سنوات 315ر2% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 44ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 5 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 41 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 172ر2% ومعدل التغطية 35ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الخمس سنوات 41ر2 مرة.

ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 32 مليار دولار غدا الخميس في ختام أسبوع بيع السندات طويلة الأجل.