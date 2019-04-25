صحيفة البايس: ترامب يصب في ليبيا مزيدا من الزيت على النار

علقت صحيفة البايس الاسبانية على التقاتل المحتدم في ليبيا، بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، والقوات التابعة لخليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب المنتخب، والذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له قائلة اليوم الخميس: "إن قرار (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب تقديم دعم صريح للجنرال خليفة حفتر الذي يريد الإطاحة بحكومة الوفاق الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة، هو دليل آخر على كيفية فهم الرئيس الأمريكي للعلاقات الدولية".

تابعت الصحيفة: "تقف قوات حفتر منذ مطلع الشهر الجاري على أبواب طرابلس، حيث تشتبك في معارك مع الجنود الموالين للحكومة.

ورغم أن الولايات المتحدة طالبت في البداية من خلال (وزير الخارجية الأمريكي) مايك بومبيو بوقف الهجوم العسكري للمتمردين، فإن ترامب يتصل الآن بحفتر، ويعدل بذلك عن تصريحات وزير خارجيته ويقلب الموقف كله".

وخلصت الصحيفة في تعليقها إلى أن "ترامب يصب في ليبيا مزيدا من الزيت على النار".