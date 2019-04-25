ذكرت هيئة الأرصاد التنزانية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يضرب إعصار استوائي تنزانيا وموزمبيق في وقت مبكر من غدا الجمعة، وذلك بعد شهر من تعرض موزمبيق لإعصار آخر مدمر.

وقالت المديرة العامة للهيئة اجنيس كيجازي اليوم الخميس إنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح المصاحبة لإعصار كينيث لنحو 100 إلى 140 كيلومترا في الساعة بحلول مساء الجمعة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يظل الإعصار حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت" على المواطنين اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سلامتكم" مشيرة إلى أن المدارس سوف تبقى مغلقة غدا الجمعة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن هناك " خطورة كبيرة" تتمثل في حدوث فيضانات.

وأضاف أن أكثر من 700 ألف شخص، بصورة أساسية في إقليم كابو ديلجادو في موزمبيق، يعيشون في منازل تقع في مسار الإعصار.

وقال المفوض الإقليمي جيلاسيوس بياكانوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن نحو ألف شخص لجأوا لعدة مخيمات وأماكن إيواء اليوم.