الإمارات تكلف 4 وزراء لإدارة حكومة اللامستحيل

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تكليف أربعة وزراء لإدارة وزارة اللامستحيل.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، «كلفنا اليوم أربعة وزراء في حكومة الإمارات بإدارة وزارة اللامستحيل، كل وزير سيكون له ملف ضمن الوزارة، يتقدمهم الشيخ سيف بن زايد، ومعه عبيد الطاير، ونورة الكعبي، وعهود الرومي».

وأضاف أنه «سيتم تدوير الوزارة على وزراء آخرين لاحقًا»، متابعًا: «أسلوب غير تقليدي في العمل الحكومي لتحقيق أهداف غير تقليدية».

وأعلنت دولة الإمارات، منذ يومين، عن استحداث وزارة جديدة تحت اسم «وزارة اللامستحيل»؛ بهدف العمل على بعض الملفات الوطنية الهامة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل.



