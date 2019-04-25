الصادق المهدي: المجلس العسكري السوداني مستعد لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية

قال زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، إن اللقاء الذي أجرته قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، كان إيجابيًا ومفيدًا للغاية.

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الخميس، أن اللقاء كان مطمئنًا ويشير إلى أن المجلس العسكري مستعد لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في الفترة الانتقالية بصورة قاطعة.

وتابع أن هذا الأمر يعتمد على وجود اتفاق بين القوى المختلفة، حول رؤية واضحة، مضيفًا: «المرحلة تتطلب الآن، تكوين مجلس مصغر بقيادة قوى الحرية والتغيير لضبط التحركات المستقبلة فيما يتعلق بمناقشة تفاصيل تكوين هياكل المرحلة الانتقالية».