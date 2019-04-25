ترامب يلتقى رئيس «تويتر» بعد اتهام الموقع بالتحيز ضده

الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكى تنذر بمعركة قانونية بين الكونجرس والبيت الأبيض

التقى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس الأول، الرئيس التنفيذى لشركة «تويتر»، جاك دورسى، بعد ساعات من مهاجمة ترامب للموقع الذى اتهمه بالتحيز ضده.

وجاء الإعلان عن اللقاء فى تغريدة نشرها ترامب على حسابه الرسمى بموقع «تويتر»؛ مرفقة بصورة تجمعهما بالبيت الأبيض. وقال ترامب فى تغريدته: «لقد تحدثنا بشكل عام حول عدد من الموضوعات المتعلقة بدنيا الإعلام الاجتماعى، ومنصاته المختلفة، ونأمل فى مواصلة الحوار المفتوح».

وقال المتحدث باسم «تويتر» فى تصريحات إعلامية إن اللقاء جاء بناء على طلب من ترامب، وأنه تناول الحديث عن موقع «تويتر» على الطريق المؤدى للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، ودور وسائل التواصل الاجتماعى لمواجهة تعاطى المخدرات.

وقبيل ساعات من لقائه بدورسى، أشار ترامب إلى أن تويتر متحيز ضده دون تقديم أدلة. وكتب على تويتر أن الشركة «لا تعامله بشكل طيب كجمهورى»، زاعما أن الشركة تمارس نوعًا من الرقابة عليه، موضحًا أنه لولا ذلك لكان لديه كثير من المتابعين أكثر من الموجودين حاليًا.