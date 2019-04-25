منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تطالب بوقف مستدام لإطلاق النار في أوكرانيا

طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي - والتي تتولى سلوفاكيا الرئاسة الدورية لها - بوقف مستدام وكامل ودائم لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرة إلى دعمها الكامل لعمل بعثة المراقبة الخاصة التابعة للمنظمة الأوروبية والتي تلعب دورًا أساسيًا في الحد من التوترات على الأرض وفي تعزيز السلام والاستقرار والأمان.

وقال بيان للمنظمة الاوروبية، اليوم الخميس، ومقرها فيينا، إن المنظمة تلقت بقلق عميق خبر المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تبسيط إجراءات منح الجنسية الروسية للأوكرانيين المقيمين في مناطق معينة وهي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الرئاسة السلوفاكية للمنظمة الأوروبية تعتقد أن هذا الإجراء الأحادي يمكن أن يقوض الجهود الرامية إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مطالبًا جميع الأطراف بالامتناع عن اتخاذ خطوات من جانب واحد والاستمرار في البحث عن طرق لكيفية التنفيذ الكامل لاتفاق مينسك.