زعيم كوريا الشمالية يعرب عن ثقته في إجراء حوار مفيد مع الرئيس الروسي

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، عن ثقته في أن تشكل محادثاته المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فرصة لإجراء الحوار المفيد للحفاظ على استقرار الأوضاع السياسية الإقليمية.

وقال كيم في مقابلة صحفية أجرتها معه قناة التلفزيون الروسية الوطنية"روسيا" عقب وصوله إلى محطة هاسان في روسيا اليوم، ونقلتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية: "استقبلت بالحفاوة والترحيب الحار من الشعب الروسي".

وأضاف: "أن هذه الزيارة ستكون زيارة مفيدة للغاية وموفقة، وسأتبادل مع الجانب الروسي وجهات النظر في عدة القضايا".

كانت وكالة "تاس" الروسية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن القطار المصفح الخاص بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وصل إلى مدينة فلاديفوستوك، حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر التقرير أن القطار وصل إلى المدينة الواقعة في أقصى شرق روسيا في الساعة50ر5 من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (0750 بتوقيت جرينتش)، وكان في استقبال كيم حاكم إقليم بريموريه أوليج كوزمياكو، ونائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، والسفير الروسي في كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيجورا.

ورافق وصول كيم عزف للموسيقى العسكرية.

ومن المقرر أن يعقد بوتين وكيم قمتهما الأولى من نوعها يوم غد الخميس.