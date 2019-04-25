المجلس العسكري السوداني ينظر في استقالة 3 من أعضائه

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع قوى إعلان الحرية والتغيير لحل نقاط الخلاف ووضع ملامح المرحلة الانتقالية.

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن الحوار مع قوى الحرية والتغيير قاد إلى نقاط مشتركة كثيرة ونقاط خلاف قليلة، لكنها والمجلس العسكري يكملان بعضهما البعض.

وتابع أن المجلس العسكري يسعى لإقامة نظام ديمقراطي خال من العيوب، والعمل مع قوى الحرية والتغيير على الخروج من الأزمة الراهنة وبناء السودان.

وأشار إلى نظر المجلس في استقالة 3 من أعضائه؛ الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي، ورئيس اللجنة السياسية الفريق أول ركن عمر زين العابدين.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، 11 أبريل الجاري، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وتأكيدها عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، بل محاسبته وفقًا لقانون البلاد.

وفي اليوم التالي، أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليمين الدستورية رئيًسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان خلفًا للفريق محمد عوض بن عوف عقب إعلانه تنحيه عن منصبه الذي دام حوالي 30 ساعة فقط.