العراق وروسيا يتفقان على إزالة عراقيل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين

اتفق العراق وروسيا اليوم الخميس على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمُعوِّقات التى تعترض التبادل التجاريَّ، والاستثماريَّ بين البلدين.

جاء ذلك خلال توقيع وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم ونائب رئيس الوزراء الروسيّ يوري باريسوف اليوم محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العراقية-الروسية للتعاون المشترك بين البلدين .

وتضمن المحضر الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المُشترَك في مُختلِف القطاعات الإنتاجيّة، والخدميّة، فضلاً عن تحديد الآلـيّات التي يتم بوساطتها تفعيل التعاون الثنائيّ.

كما تضمن المحضر توقيع عدد من الاتفاقـيّات، ومُذكّرات التفاهم في مجالات التجارة، والمجال الماليّ والمصرفيّ، والطاقة، والكهرباء، والثروة المعدنيّة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والزراعة، والإعمار والإسكان، والصحة، والرياضة، والثقافة، والسياحة، والتربية والتعليم، والتعاون في مجالات أخرى.