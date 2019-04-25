مقتل متمردين اثنين في اشتباك بكشمير الهندية

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، أن القوات الأمنية قتلت مسلحين مشتبه بهما في منطقة انانتناج في ولاية جامو وكشمير.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن الاشتباك اندلع في منطقة بيجبيهارا عندما شنت قوات الجيش والقوات شبه النظامية والشرطة المحلية عملية بحث مشتركة عقب تلقى معلومات تفيد بتواجد مسلحين.

واندلع الاشتباك عقب أن أطلق المسلحون النيران على فريق البحث، وجرى مصادرة أربع بنادق وبعض الذخيرة من موقع الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة "يجرى التأكد من هويات المسلحين".

وذكرت الشرطة أن عمليات البحث والتطهير مستمرة، مضيفة أنها تطالب المواطنين بالابتعاد عن موقع الاشتباك حيث من الممكن أن تكون هناك مواد متفجرة متبقية في الموقع.

ويشار إلى أن دائرة انانتناج البرلمانية تصوت لمدة ثلاثة أيام في الانتخابات العامة متعددة المراحل بالهند، وقد انتهت الجولة الأولى من الانتخابات، والمقرر إجراء الجولة الثانية منها يوم الاثنين المقبل ويوم التاسع من مايو المقبل.

وتضم هذه الدائرة منطقة بولواما التي شهدت مقتل 40 من أفراد القوات شبه النظامية في تفجير انتحاري في فبراير الماضي، أدى لتصاعد التوتر بين الهند وباكستان.